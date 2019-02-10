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На півдні Ірану стався землетрус

Новини » Надзвичайні події    10.02.2019 - 17:55
На півдні Ірану стався землетрус
Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)

Інформації про постраждалих не надходило

Центр сейсмологічної служби при Тегеранському інституті геофізики повідомив, що на іранському острові Кешмі в Перській затоці стався землетрус магнітудою 5,2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

У центрі сейсмологічної служби розповіли, що епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 км. Підземні поштовхи були зафіксовані о 14:24 за місцевим часом.

В даний час інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Раніше повідомлялося, що на Філіппінах стався сильний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 146 кілометрів від міста Сурігао на острові Мінданао, інформації про потерпілих і руйнування в результаті землетрусу немає.

Нагадаємо, 29 грудня 2019 на Філіппінах стався потужний землетрус магнітудою 7,2. В результаті події загинуло 85 осіб. Землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

За словами голови Національного агентства катастроф Рікардо Джалада, в більшості випадків люди гинули під завалами будинків, які обвалилися після сильних дощів. Серед жертв стихії є діти.

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