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У Туреччині стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 09:36
У Туреччині стався сильний землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів

У Туреччині, неподалік Стамбулу, стався землетрус магнітудою 4,6. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD).

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів. Наразі повідомлень про жертви та значні руйнування немає.

"У районі населеного пункту Хендек провінції Бурса (поблизу Стамбулу, - ред.) стався землетрус магнітудою 4,6", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Албанії на південному-сході від столиці в сільських районах стався землетрус магнітудою 5,3. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Перу 26 травня відбулося землетрус магнітудою 8 балів. В результаті події в країні загинула одна людина, ще 11 отримали травми.

Також в результаті землетрусу 18 будинків були повністю зруйновані, а ще 27 отримали пошкодження. В результаті події було завдано шкоди дорожньої інфраструктури. Постраждали будівлі трьох навчальних та трьох медичних центрів, два храми в регіонах Сан Мартін і Амасонас.

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