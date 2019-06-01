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В Албанії стався землетрус, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    01.06.2019 - 15:16
В Албанії стався землетрус, є постраждалі
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

В результаті землетрусу постраждало щонайменше 2 людини

В Албанії на південному-сході від столиці в сільських районах стався землетрус магнітудою 5,3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Повідомляється, що в результаті землетрусу поранення отримали щонайменше 2 людини. Також у Міністерстві оборони Албанії розповіли, що було пошкоджено щонайменше 5 будинків.

Інститут геології, енергетики, води і навколишнього середовища Албанії повідомив, що землетрус стався в суботу, 1 червня, о 6:26 за місцевим часом. Воно зачепило район Корчи, який в 180 кілометрах на південний схід від Тірани.

Албанія є частиною сейсмонебезпечній зони, де кожні кілька днів фіксуються землетрусу, проте більшість з них навіть не відчуваються.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Перу 26 травня відбулося землетрус магнітудою 8 балів. В результаті події в країні загинула одна людина, ще 11 отримали травми.

Також в результаті землетрусу 18 будинків були повністю зруйновані, а ще 27 отримали пошкодження. В результаті події було завдано шкоди дорожньої інфраструктури. Постраждали будівлі трьох навчальних та трьох медичних центрів, два храми в регіонах Сан Мартін і Амасонас.

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