У Туреччині сталось два землетруси

У турецькій провінції Маніса стались землетруси магнітудою 4,2 та 5,2. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

В Управлінні із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини заявили, що підземні поштовхи зафіксовані в повіті Киркагач. Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно в Туреччині був потужний землетрус, який забрав життя 38 людей. За даними Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини, після землетрусу було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

Як уточнювалось, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Так, землетрус магнітудою 6,8 стався в місті Сивридж. Землетрус було зафіксовано на глибині 10 кілометрів над землею. Він відчувався в сусідніх провінціях, Діярбакирі, Адиямані і Самсуні. Підземні поштовхи відчувалися також в Ізраїлі, Іраку і Сирії.

Крім цього 20 січня сильний землетрус стався в Індонезії. Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійської провінції Північний Сулавесі. Відзначається, що попередження про цунамі не надходило