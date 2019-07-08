У Туреччині стався вибух на заводі хімікатів

У турецькій провінції Кютах'я ввечері в неділю, 7 липня, стався вибух на азотному заводі. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє портал Haber Turk.

Вибух на підприємстві пролунав о 20:45 за місцевим часом біля шосе Кютах'я-Ескішехір. На місце події негайно виїхали пожежні та рятувальні бригади і поліцейські команди. З різних точок містечка було помітно жовті випари на місці заводу.

Губернатор Омер Тораман зазначив - вибух, що стався в азотному заводі, не спричинив викиду у повітря шкідливих речовин. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, завод продовжує роботу.

Нагадаємо, на сході Афганістану в неділю, 7 липня, стався потужний вибух, жертвами якого стали 12 осіб. Вибух стався в місті Газні - адміністративному центрі однойменної провінції. В результаті вибуху загинули 8 правоохоронців та 4 цивільних.