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У США стався вибух у торговому центрі, десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    06.07.2019 - 21:20
У США стався вибух у торговому центрі, десятки постраждалих
Фото: вибух у Флориді (twitter.com/WMBDNews)

В результаті вибуху постраждало 20 осіб

У штаті Флорида в суботу, 6 липня, в торговому центрі стався вибух в результаті якого постраждало 20 осіб, серед яких двоє отримали серйозні поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В рятувальних службах заявили, що в результаті вибуху було сильно пошкоджено будівлю, залишивши частину металевого каркаса, а також вибило вікна в фітнес-клубі по сусідству.

Пожежники разом з пошуковими собаками проводять рятувальну операцію і шукають серед уламків можливих постраждалих. Вони заявили, що причиною вибуху став газ.

Вибух розкидав великі шматки бетону на відстані до 50 метрів і пошкодив кілька припаркованих автомобілів. Рятувальникам довелося перекрити вулицю для руху автотранспорту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі в житловому будинку вибухнув газ, є жертви. Спікер битомскої пожежної служби Войцех Кравчик повідомив, що в результаті вибуху загинуло 3 особи, 17 мешканців будинку були евакуйовані, на місце події прибули 14 команд пожежної служби, а також було задіяно пошуково-рятувальну групу з собаками.

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