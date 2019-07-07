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В Афганістані стався вибух, є загиблі та десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    07.07.2019 - 09:39
В Афганістані стався вибух, є загиблі та десятки постраждалих
Фото: вибух в Афганістані (twitter.com / pajhwok)

Загинули щонайменше 12 осіб

На сході Афганістану в неділю, 7 липня, стався потужний вибух, жертвами якого стали 12 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку агентства Pajhwok в Twitter.

Як повідомляється вибух стався в місті Газні - адміністративному центрі однойменної провінції. В результаті вибуху загинули 8 правоохоронців та 4 цивільних.

Крім того, щонайменше 43 людини постраждали внаслідок вибуху. Більшість постраждалих - школярі. Інформація про стан їхнього здоров'я не надходила.

Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування "Талібан", яке діє в регіоні.

В Афганістані стався вибух, є загиблі та десятки постраждалих

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Афганістану в провінції Пактіка бойовики "Талібан" вчинили напад на прикордонний пункт, що призвело до загибелі щонайменше 8 силовиків. Бойовики штурмували контрольно-пропускний пункт в повіті Вазихва.

РБК-Україна писало, що число жертв вибуху в дипломатичному районі афганської столиці Кабул зросла до 40 осіб. Серед сил безпеки число загиблих досягає 6, ще 20 постраждали, а серед цивільних - йдеться про 34 загиблих і не менше 63 постраждалих, також представник Міносвіти Афганістану Нурія Натиснутий заявила, що в результаті вибуху постраждав мінімум 51 учень.

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