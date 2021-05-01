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У Туреччині першотравневі марші закінчилися масовими затриманнями

Новость на русском → Туреччина, Субота 01 травня 2021 17:12
У Туреччині першотравневі марші закінчилися масовими затриманнями Фото: в Туреччині сталися затримання на травневих маршах (twitter.com/Kilicbil)
Автор: Дмитро Левицький

У Туреччині сьогодні правоохоронці вдалися до затримань під час заходів до 1 травня. Силовики намагалися розігнати учасників неузгоджених маршів.

Про це пише агентство Reuters.

Масові затримання відбувалися у Стамбулі. Як розповіли в офісі губернатора Стамбула, деяким профсоюзам було дозволено проводити заходи до Дня праці, але інші, які зібралися нібито незаконно, відмовилися розійтися, тому їх затримали.

Фото: в Туреччині сталися затримання на першотравневих маршах (twitter.com/Kilicbil)

За останніми даними, в Стамбулі силовики затримали 212 учасників травневих демонстрацій. Поліцейські штовхалися з демонстрантами, а деяких клали на землю, після чого затримували. Більшість затримань відбулися на площі Таксим.

Також відомо про 20 затриманих учасників заходів у західному місті Ізмір.

Як розповіло агентство, напередодні в Туреччині поширювали інформацію про те, що силовикам доручили перешкоджати висвітленню першотравневих заходів, зокрема, проводити затримання тих, хто цим займається. Однак правоохоронці не коментують ці повідомлення.

Нагадаємо, з 29 квітня в Туреччині почав діяти повний локдаун через коронавірус. На території країни була введена комендантська година. Діятиме локдаун до 17 травня.

Крім того, в Туреччині роз'яснили, чи потрапляють туристи під дію нових обмежень.

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