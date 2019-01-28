У Туреччині через туман зіткнулися близько 30 автомобілів

Фото: місце аварії (twitter.com turkiyegazetesi)

В результаті аварії загинула одна людина

У понеділок, 28 січня, в Туреччині на автостраді Конья-Анкара через густий туман зіткнулися 30 автомобілів, в результаті чого одна людина загинула. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DHA.

Також в результаті аварії постраждали семеро людей, двоє з них перебувають у важкому стані.

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Нагадаємо, 28 січня в індійському штаті Анджра-Прадеш в окрузі Гунтур шкільний автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і перекинувся, в результаті постраждали 20 осіб.

також 27 січня в провінції Арекіпа на півдні Перу в результаті зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою загинули щонайменше 14 осіб. Ще 35 людей отримали поранення. Поки не встановлено, скільки людей перебували в транспортних засобах.

РБК-Україна писало, що у Пакистані зіткнулися автобус з автоцистерною, загинули 27 людей. У поліції зазначили, що у момент ДТП в автобусі перебувало 33 пасажири.

Додамо, що у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. За словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.