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З Туреччини поромом повертаються понад 90 українців

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 02:37
З Туреччини поромом повертаються понад 90 українців
Ілюстративне фото (facebook.com/CGUinIstanbul)

Наймолодшій пасажирці, яка вирушає в Україну - 1,5 року

З турецького міста Карасу в український Чорноморськ поромом доставлять понад 90 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального консульства України в Стамбулі.

Наймолодшій пасажирці, яка вирушає в Україну - 1,5 року.

Півсотні українців доставили в Карасу з інших турецьких міст (Стамбул, Ізміра і Бурси).

Нагадаємо, в Туреччині зафіксували понад 100 тисяч заражень коронавірусом. Загальне число смертей в країні - 2491. Рівень летальності становить трохи більше 2,4%.

Про першому випадку зараження COVID-19 Туреччина повідомила 10 березня. На початку квітня число хворих досягло 15 тис. осіб. Тоді ж у Туреччині ввели комендантську годину, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок. Також у двох найбільших містах Туреччини - Стамбулі і Анкарі - ввели нові правила користування громадським транспортом для боротьби з поширенням коронавіруса.

Також повідомлялося, що в разі стабілізації епідеміологічної ситуації в країні Туреччина може зняти карантин і відкрити кордони для старту туристичного сезону в травні 2020 року.

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