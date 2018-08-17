Трамп заявив, що не буде платити за звільнення пастора Брансона

Новини Політика 17.08.2018 - 05:31
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент заявив, що США не будуть платити Туреччині

Президент Дональд Трамп заявив, що США не мають наміру платити Туреччині за звільнення американського пастора Ендрю Брансона. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter.

"Ми нічого не будемо платити за звільнення невинного людини, але скоротимо витрати на Туреччину", - написав Трамп.

Зазначимо, Ендрю Бренсон утримується під арештом за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту і підтримці тероризму. Туреччина звинувачує Брансона в шпигунстві і спробі повалення влади. 15 серпня чергове прохання захисту про звільнення пастора з-під домашнього арешту було відхилено судом. У Туреччині пастору загрожує до 35 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Мінфін США пригрозив Туреччині посиленням санкцій, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу.

Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Турция,  Дональд Трамп,  освобождение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС