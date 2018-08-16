США можуть посилити санкції проти Туреччини

Санкції посилять, якщо Ердоган відмовиться від звільнення американського пастора

Глава Мінфіну США Стівен Мнучин заявив, що проти Туреччини можуть посилити санкції у випадку, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу. Про це повідомляє Bloomberg,

За словами Мнучина санкції посилять, якщо президент Реджеп Тайіп Ердоган відмовиться від швидкого звільнення американського пастора.

"Ми вносимо санкції щодо деяких членів Кабінету міністрів.У нас є ще те, що ми плануємо зробити, якщо вони не випустять його швидко", - сказав він.

Зазначимо, Ендрю Бренсон утримується під арештом за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту і підтримці тероризму. Туреччина звинувачує Брансона в шпигунстві і спробі повалення влади. 15 серпня чергове прохання захисту про звільнення пастора з-під домашнього арешту було відхилено судом.

"Він потребує нашої допомоги для визволення. Вони хочуть утримувати нашого чудового пастора. Це несправедливо. Це неправильно", - заявив президент США Дональд Трамп.

Потім він звернувся до глави Мінфіну Стівена Мнучина з проханням відзвітувати про хід запровадження санкцій проти Туреччини. Мнучин нагадав, що санкції вже були введені проти глав Мін'юсту і МВС Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона.