Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Жителі країни зможуть відвідувати інші країни з дозволу влади

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина повністю припиняє міжнародне авіасполучення для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANews.

При цьому турецький президент додав, що жителі країни зможуть здійснювати поїздки в інші міста країни тільки з дозволу місцевої влади.

Крім того, Ердоган заявив, що громадяни не повинні залишати вдома, якщо тільки це не похід в магазин за продуктами або до лікаря. При цьому він додав, що мешканці повинні залишатися вдома на добровільному карантині.

" Громадяни повинні дотримуватися правила добровільного карантину , якщо вони хочуть уникнути більш суворих заходів", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом в Туреччині за добу збільшилася з 277 до 947 осіб. На даний момент у Туреччині інфікувалося вже 1236 громадян.

Крім того, в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.