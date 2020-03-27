Жителі країни зможуть відвідувати інші країни з дозволу влади
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина повністю припиняє міжнародне авіасполучення для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANews.
При цьому турецький президент додав, що жителі країни зможуть здійснювати поїздки в інші міста країни тільки з дозволу місцевої влади.
Крім того, Ердоган заявив, що громадяни не повинні залишати вдома, якщо тільки це не похід в магазин за продуктами або до лікаря. При цьому він додав, що мешканці повинні залишатися вдома на добровільному карантині.
"Громадяни повинні дотримуватися правила добровільного карантину, якщо вони хочуть уникнути більш суворих заходів", - додав президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість заражених коронавірусом в Туреччині за добу збільшилася з 277 до 947 осіб. На даний момент у Туреччині інфікувалося вже 1236 громадян.
Крім того, в рамках профілактичних заходів Туреччина рекомендувала туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.