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На Філіппінах в результаті перестрілки з поліцією загинули понад 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 13:16
На Філіппінах в результаті перестрілки з поліцією загинули понад 10 осіб
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В поліції говорять про напад повстанців, правозахисники стверджують, що вбиті були фермерами

В центральній частині Філіппін під час поліцейського обшуку в рамках кримінального розслідування сталася стрілянина, в результаті якої було вбито 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили в поліції, під час обшуку в будинку в провінції Східний Негрос в суботу, 30 березня, сталася перестрілка між 14 невідомими та правоохоронцями.  В результаті чого всі нападники були вбиті.

Правоохоронці вважають, що нападники були членами комуністичного руху повстанців.

"Ми впевнені, що вони (офіцери поліції, - ред.) відбивалися, тому що поліція не буде застосовувати зброю, якщо немає загрози їхньому життю", - заявив представник поліції Бернард Банач.

Зазначається, що від час обшуку були знайдені гранати, пістолети, гвинтівки та різноманітні боєприпаси.

Проте, правозахисники стверджують, що всі загиблі були звичайними фермерами.

"Через те, що поліції не вдається боротися з комуністичними повстанцями, вони спрямовують свої сили на фермерів та цивільних громадян, яких називають прибічниками повстанців", - заявили у правозахисній групі Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Філіппінах в місті Замбоанга на острові Мінданао невідомий кинув у мечеть гранату, в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені

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