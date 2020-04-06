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У Туреччині число тих, хто вилікувалися від COVID-19, перевищила тисячу людей

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 02:29
У Туреччині число тих, хто вилікувалися від COVID-19, перевищила тисячу людей
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Число хворих перевищило 27 тис. осіб

З початку спалаху епідемії коронавірусної інфекції в Туреччині одужали і були виписані з лікарень 1042 пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, 1381 осіб в даний час знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляється, за останню добу померли ще 73 хворих, загальне число жертв захворювання досягло 574.

Згідно з інформацією, загальна кількість підтверджених випадків інфікування зросла до 27 069, оскільки за минулу добу ще 3135 тестів на наявність вірусу дали позитивний результат.

У відомстві додали, що в неділю, 5 квітня, було зроблено 20 065 тесту, а загальна кількість проведених аналізів досягло 181 445.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині пройшли успішні випробування на тваринах вакцини від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що президент Туреччини Реждеп Тайіп Ердоган оголосив про посилення карантинних заходів для боротьби з поширенням коронавіруса в країні. Вводиться комендантська година, який забороняє особам молодше 20 років залишати будинок.

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