В Турции число вылечившихся от COVID-19 превысило тысячу человек

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Число заболевших превысило 27 тыс. человек

С начала вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в Турции выздоровели и были выписаны из больниц 1042 пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По данным Министерства здравоохранения страны, 1381 человек в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии.

Как сообщается, за последние сутки в скончались еще 73 заболевших, общее число жертв заболевания достигло 574.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования возросло до 27 069, поскольку за истекшие сутки еще 3135 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

В ведомстве добавили, что в воскресенье, 5 апреля, было сделано 20 065 теста, а общее количество проведенных анализов достигло 181 445.

Ранее сообщалось, что в Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса.

РБК-Украина писало, что президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса в стране. Вводится комендантский час, который запрещает лицам младше 20 лет покидать дом.