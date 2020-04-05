У Туреччині пройшли успішні випробування вакцини від коронавірусу

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Вакцину від коронавірусу випробовували на тваринах

У Туреччині пройшли успішні випробування на тваринах вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву професора медичного факультету університету Хаджеттепе Атеша Кара у Twitter.

За словами професора, тваринам вакцину вводили за допомогою мікроголок на лейкопластирі. Після введення вакцина дала імунну відповідь у вигляді вироблення антитіл.

"Зараз настав час перевірити, чи зможе вона захистити людей", - заявив Кара.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчені з Іспанії вже до кінця квітня можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу. Одну з вакцин від COVID-19 розробляють в Національному центрі біотехнології.

Також РБК-Україна писало, що австралійські вчені почали випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу. Вакцини, розроблені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах.

Крім того, очікується, що США можуть отримати вакцину від коронавірусу до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають на першому етапі тестування.