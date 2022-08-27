ua ru
Сб, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На сході Румунії перекинувся автобус з українцями. Десятки постраждалих

Новость на русском →
Вранча, Румунія, Субота 27 серпня 2022 21:21
На сході Румунії перекинувся автобус з українцями. Десятки постраждалих Фото: ДТП з українцями в Румунії (ct100.ro)
Автор: Юлія Бойко

На сході Румунії біля міста Вранча перекинувся автобус з 43 українцями. Половину з них забрали до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Повідомляється, що автобус їхав з України до Туреччини, в салоні знаходилися дорослі і діти. В результаті аварії 23 пасажири були доставлені в лікарню, інших - до центру розміщення біженців.

Передбачається, що водій не впорався з керуванням. Також повідомляється, що ніхто з постраждалих не перебуває у важкому стані. У одного чоловіка вивих плеча, у ще одного - політравма хребта.

За словами місцевого префекта Нікушора Халіча, після надання допомоги їх доставлять до українського кордону.

Нагадаємо, раніше в середині серпня українські дипломати влаштували скандальну ДТП у центрі Відня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Румунія
NEWS
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
Ще одній категорії українців дозволять виїзд за кордон, але є умова
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати