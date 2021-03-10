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У ЄС вивчають питання "зелених паспортів", можливість подорожей поки не обговорюють

Новость на русском → Євросоюз, Середа 10 березня 2021 13:52
У ЄС вивчають питання "зелених паспортів", можливість подорожей поки не обговорюють Фото: документи (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Європейська комісія зараз працює над юридичною пропозицією, що стосується цифрових "зелених" сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Однак можливість подорожей поки не обговорюють.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Єврокомісії.

"Єврокомісія працює над юридичною пропозицією, що стосується цифрових "зелених" сертифікатів, яку можна очікувати ще в березні. Мета - в сприянні безпечному вільному переміщенню в Європейському союзі. Оскільки робота над пропозицією триває, ми не можемо надати вам більш детальну інформацію", - заявили в ЄК.

У відомстві підкреслили, що технічні експерти комісії беруть активну участь у роботі, що проводиться міжнародними організаціями, зокрема ВООЗ і ІКАО.

"На даному етапі ми не можемо докладно коментувати подорожі в літній сезон", - відзначили в Єврокомісії.

Так, у Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті. Детальніше про те, чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам, читайте на РБК-Україна.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку введення сертифікатів про вакцинацію проти COVID, але з умовою, що вони не призведуть до обмежень в пересуванні людей.

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