У ЄС вивчають питання "зелених паспортів", можливість подорожей поки не обговорюють
Європейська комісія зараз працює над юридичною пропозицією, що стосується цифрових "зелених" сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Однак можливість подорожей поки не обговорюють.
Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Єврокомісії.
"Єврокомісія працює над юридичною пропозицією, що стосується цифрових "зелених" сертифікатів, яку можна очікувати ще в березні. Мета - в сприянні безпечному вільному переміщенню в Європейському союзі. Оскільки робота над пропозицією триває, ми не можемо надати вам більш детальну інформацію", - заявили в ЄК.
У відомстві підкреслили, що технічні експерти комісії беруть активну участь у роботі, що проводиться міжнародними організаціями, зокрема ВООЗ і ІКАО.
"На даному етапі ми не можемо докладно коментувати подорожі в літній сезон", - відзначили в Єврокомісії.
Так, у Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті. Детальніше про те, чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам, читайте на РБК-Україна.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я виступила на підтримку введення сертифікатів про вакцинацію проти COVID, але з умовою, що вони не призведуть до обмежень в пересуванні людей.