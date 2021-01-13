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У Туркменістані хліб продають по довідці: з боргом по комуналці не видають

Туркменістан, Середа 13 січня 2021 14:53
У Туркменістані хліб продають по довідці: з боргом по комуналці не видають
Фото: хліб (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Туркменістані на території Марийського велеята в державних магазинах продаж хліба здійснюється тільки за довідками, які підтверджують кількість членів сім'ї. При цьому довідку не видають, якщо у громадян має заборгованість по оплаті комунальних послуг.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що довідки видаються в місцевих домуправленіях.

"Для видачі цих довідок домоуправління вимагають від жителів надати квитанції про оплату газу, води і електрики. Але перед тим, як відправитися за квитанціями в установи по забезпеченню газом, водою і електрикою, необхідно отримати довідку про місце проживання в домоуправління", - повідомляє видання .

Місцеві жителі повідомляють, що для отримання довідки також доводиться давати хабарі чиновникам. При цьому необхідна присутність всіх повнолітніх членів сім'ї, а в разі боргу по комуналці довідку відмовляються видавати.

Раніше РБК-Україна писало, що в Туркменістані навесні 2020 року забороняли використовувати слово "коронавірус". У такій спосіб влада намагалася приховати інформацію про пандемію.

Також повідомлялося, що Україна планує поглиблювати економічні і політичні відносини з Туркменістаном.

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