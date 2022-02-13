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Turkish Airlines дозволила повернути квитки на рейси в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Авіакомпанія Turkish Airlines дозволила повернути або поміняти квитки на рейси в українські міста, які були придбані до 13 лютого. Авіаперевізник підкреслив, що рішення прийнято через ситуацію, що склалася в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу турецької авіакомпанії.

Відзначається, що пасажири, які купили квитки до 13 лютого включно на рейси в Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв, можуть повернути або обміняти їх до 28 Лютого.

Повернення квитків

Авіакомпанія надає можливість повернути як невикористані, так і частково використані квитки на рейси в Україну. В останньому випадку поверненню підлягає тільки та частина, яка не була реалізована.

Обмін квитків

Безплатно обміняти квиток можна за умови, що новий рейс виконується за тим же маршрутом і в тому ж салоні. При цьому дата заміни повинна бути не пізніше 31 березня поточного року.

Крім того, термін дії квитків може бути продовжений до 31 Березня без будь-яких комісій і штрафів. Також компанія дозволила зміну маршруту. Вона проводиться за правилами тарифу оригінального квитка.

Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Зазначимо, через це повідомлення літак SkyUp не зміг повернутися в Україну і приземлився в Кишиневі, а компанія KLM скасувала всі свої рейси з 13 по 17 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін на екстреному засіданні прийняв рішення виділити майже 17 млрд гривень для гарантій безперебійних польотів над Україною.

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