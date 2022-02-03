Сніг, ожеледиця, а місцями - шквали: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні 3 лютого буде зі снігопадами, ожеледицею та шквалами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 3 лютого майже по всій Україні йтиме сніг. У західних областях очікуються шквали вітру, на дорогах - ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні у східній та південно-східній частині України йтиме помірний мокрий сніг та дощ, у західних та північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західних напрямків, 7-12 м/с, на заході країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень -3 до +1, вночі -2 -5 градусів;
- на півночі країни 1 +1 градусів вдень, а вночі -2 -5;
- у східних областях вдень +1 +4, вночі від -1 до +2;
- на півдні країни +2 +5 градусів вдень, а вночі від -2 до +1.
- у центральних областях вдень від 0 до +2, вночі -1 -4 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці очікується невеликий сніг вдень. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень покажуть -1 +1 градуси, а вночі -1 -3.