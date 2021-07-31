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Ердоган допустив, що лісові пожежі в Туреччині могли виникнути через підпали

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Анкара, Субота 31 липня 2021 17:45
Ердоган допустив, що лісові пожежі в Туреччині могли виникнути через підпали Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган допустив, що втішні пожежі на півдні країни могли виникнути в результаті підпалів. За його словами, ведеться розслідування причин події і винні будуть притягнуті до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана.

"Якщо є ті, хто зраджують нашу країну і нашу націю до такої міри, що здатні підпалити свою батьківщину, то наш обов'язок - зловити їх і забезпечити найсуворіше покарання", - сказав турецький лідер.

Ердоган пообіцяв відновити протягом року постраждалі від пожеж будинки. "Будівництво почнеться протягом місяця. Ми побудуємо і дамо нові будинки нашим громадянам, чиї будинки прийшли в непридатність в результаті пожежі", - додав він.

За його словами, для надання невідкладної допомоги постраждалим з бюджету виділено 50 млн лір (близько 159 гривень - ред.).

Нагадаємо, раніше Ердоган оголосив райони лісових пожеж зонами лиха.

Зазначимо, в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. Турецька влада назвала ці пожежі національним лихом.

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пожежа Реджеп Тайіп Ердоган
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