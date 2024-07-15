Туристические тренды 2024. Что чаще всего ищут путешественники в Google и чему отдают предпочтение

Согласно прогнозам аналитиков, в 2024 году спрос на путешествия может побить все рекорды. Учитывая это, в Google рассказали о ряде ключевых туристических трендов текущего года, сформированных на основе поисковых запросов пользователей. Они указывают как на предпочтения, так и на ожидания путешественников со всего мира.

РБК-Украина со ссылкой на блог Think with Google рассказывает об основных туристических тенденциях текущего года.

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Чем может быть обусловлен туристический "бум"

Согласно информации Google, большой спрос на путешествия в 2024 году может быть предопределен, в частности:

открытием границ после продолжительной пандемии COVID-19

большим количеством запланированных на этот год спортивных событий (например, Олимпийские и Паралимпийские игры во Франции, а также Евро-2024 в Германии)

существенным ростом среди туристов количества спонтанных поездок, особенно "вне сезона" (когда можно найти лучшее соотношение цены и качества)

Каждый турист выбирает путешествие в соответствии со своими предпочтениями (иллюстрация: thinkwithgoogle.com)

Что важно для туристов в текущем сезоне

Туристические Google тренды 2024 года свидетельствуют о том, что путешественники ищут:

"доступной роскоши" с яркими впечатлениями

лета, полного спорта и развлечений

самостоятельных международных путешествий по железной дороге

Под "доступной роскошью" речь идет о качественном отдыхе от ежедневной рутины и суеты за относительно небольшую цену и с яркими впечатлениями.

Такое желаемое соотношение цены и качества вытекает из Google Trends, ведь в категории путешествий запросов по слову "лучший" заметно больше, чем "дешевый".

При этом 54% путешественников готовы платить за повышение класса проживания, а 47% - за повышение класса (или улучшение обслуживания) авиарейса или поезда (если это не обойдется слишком дорого). Некоторые предпочитают также проживание в небольших, но изысканных бутик отелях (мини-гостиницах).

Не сторонятся путешественники и более бюджетных мест отдыха вместо популярных и "раскрученных" аналогов.

Эксперты прогнозируют также увеличение количества туристов в разных странах на фоне культурных и спортивных событий - музыкальных концертов и фестивалей, футбольных и спортивных состязаний.

Ожидается, что продажи "глобальных пакетов спортивного туризма" могут увеличиться в этом году на около 15%.

Это связано с тем, что люди ищут разнообразных развлечений в разных уголках мира.

Особое внимание некоторые пользователи обращают и на долгожданный европейский этап тура выдающейся американской артистки Тейлор Свифт под названием Eras.

В заключение, все больше людей начинают интересоваться так называемым "экотуризмом".

В связи с этим особую популярность приобрели путешествия по железной дороге и ночные поездки, которые позволяют не только экономить на аренде жилья, но и дарят уникальный опыт с возможностью увидеть мир, преодолевая расстояния быстро и удобно.

Засыпать в одной стране, а просыпаться уже в другой - нравится все большему количеству людей.

По словам вице-президента по развитию и президента Великобритании сервиса Trainline (бронирование билетов на поезда и автобусы по Европе), люди все чаще путешествуют в соседние страны, а железная дорога играет в этом все более важную роль.

"Мы с нетерпением ждем дальнейшего роста железнодорожных путешествий и открытия новых международных и ночных маршрутов", - добавил он.

Что помогает путешественникам планировать отдых

Современные технологии существенно помогают людям как во время учебы или работы, так и во время отдыха.

Учитывая это все большую популярность среди путешественников приобретают инструменты, приложения и сервисы на основе искусственного интеллекта.

Они позволяют туристам: