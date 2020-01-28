"Турецьким потоку" поставлений перший мільярд кубометрів газу

Російський "Газпром" поставив газопроводу "Турецький потік" перший мільярд кубометрів газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Наголошується, що близько 54% з цього обсягу доставлені на турецький газовий ринок, близько 46% - на турецько-болгарський кордон.

"Турецький потік" - експортний газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Проектна потужність - 31,5 млрд куб. м газу в рік.



Комерційні поставки по газопроводу почалися 1 січня 2020 року. 8 січня в Стамбулі президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели урочисту церемонію відкриття "Турецького потоку".

РБК-Україна писаор.ю що глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що у зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м.

Додамо, що віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що Москва планує відповісти на санкції США проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". При цьому Козак підкреслив, що "Північний потік-2" буде добудовано, незважаючи на американські санкції.