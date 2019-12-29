У РФ заявили, що "Північний потік - 2" буде добудований, незважаючи на санкції

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Віце-прем'єр РФ заявив, що Росія відповість на санкції США щодо газопроводів

Росія відповість на санкції США щодо російських газопроводів, при цьому "Північний потік-2" буде добудований, незважаючи на введені Вашингтоном обмеження. Про це заявив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передають росЗМІ.

За його словами, "Північний потік-2" буде добудований, незважаючи на санкції США.

"Поки займаємося. Ми будемо приймати зважене і адекватне рішення... Газопровід буде добудований, незважаючи ні на які санкції і обмеження. Ми розуміємо, як це зробити", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США дали місяць підрядникам "Північного потоку-2" на зупинку робіт. У Держдепі підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.

Минулого тижня трубоукладач російського газопроводу "Північний потік-2" - швейцарська компанія Allseas - призупинила виконання робіт через загрозу американських санкцій. Відповідно Російська Федерація вже на рік зрушила запуск газопроводу. Тепер Москва планує ввести його в експлуатацію до кінця 2020 року.

Глава Європейської комісії Урсула фон справ Ляйен виступила проти санкцій США щодо газопроводу "Північний потік-2".