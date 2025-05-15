Bayraktar с мозгами: Турция показала секретный дрон с ИИ, который сам выбирает цели

Турция представила модернизированный Bayraktar TB2, который получил искусственный интеллект. Новый беспилотник способен распознавать цели, принимать решения в режиме реального времени и работать автономно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал ведущего турецкого производителя дронов и технического директора и совладельца компании Baykar Сельчук Байрактара .

В официальном релизе сообщается, что обновленный дрон уже прошел первые эксплуатационные тесты и установил несколько рекордов.

Главными новациями являются установка турбовинтового двигателя и интеграция передовых систем искусственного интеллекта, что способствовало значительному улучшению летных характеристик, увеличению автономности и расширению возможностей ведения боевых действий.

В то же время аналитики рынка беспилотных летательных систем подчеркнули тот факт, что турки испытывают новейшую версию Bayraktar на фоне того, что никакой предварительной информации в открытых источниках о такой серьезной модернизации этого знаменитого БПЛА не было, а все доработки держались в секрете.

Как сообщил технический директор и совладелец компании Bayka, новая версия Bayraktar2 среди прочего, предлагает превосходные автономные возможности благодаря трем новым компьютерам с продвинутым искусственным интеллектом.

На что способен обновленный Bayraktar

Благодаря обновлению, дрон получил способность выполнять визуальную навигацию на местности в самых сложных условиях электронного воздействия. А благодаря современным системам искусственного интеллекта он распознает местность и может сам определять направление полета.

Более того, дрон способен самостоятельно анализировать цели, проводить операции по их обнаружению и идентификации.

Модернизированный дрон может выполнять автономные взлеты и посадки, визуально распознавая взлетно-посадочные полосы, определять наиболее подходящие маршруты полета, проводя динамическое планирование маршрута.

Между тем благодаря новому мощному двигателю, высокой скорости, выдающейся высоте полета и интеллектуальным возможностям автономного полета этот дрон становится одним из лучших в своем классе во всем мире.

Новая версия дрона также способна подниматься на высоту более 9000 метров менее чем за 30 минут. Во время последних испытаний Bayraktar TB2T-AI установил собственный рекорд, достигнув высоты 9250 метров.

Несмотря на увеличенную взлетную массу и полезную нагрузку, Bayraktar TB2T-AI также получил и увеличенную дальность полета: ранее максимальное время непрерывного пребывания в небе составляло 27 часов.

Автономные функции и умная навигация являются теперь "фишками" этого БПЛА.

Что дает Bayraktar система искусственного интеллекта

В случае возникновения нештатных ситуаций интеллектуальная система дрона способна автоматически возвращать аппарат на базу, что значительно повышает оперативную безопасность и живучесть БПЛА.

В экстренных ситуациях беспилотник может автоматически безопасно вернуться на базу благодаря системам с поддержкой искусственного интеллекта. Эта особенность Bayraktar TB2T-AI повышает выносливость и оперативную безопасность на поле боя до максимально возможного уровня.

Система искусственного интеллекта позволяет аппарату:

узнавать рельеф местности и ориентироваться на основе визуальной навигации;

определять и классифицировать цели в режиме реального времени;

автоматически выполнять взлет и посадку, распознавая взлетно-посадочные полосы;

планировать маршрут в динамическом режиме, выбирая оптимальные траектории полета;

избегать воздействия систем РЭБ.

Аналитики рынка также отметили, что главным внешним отличием обновленного летательного аппарата являются его законцовки крыльев: на старой версии их нет.

Среди воплощенных в Bayraktar TB-2T-AI конструктивных новациях также можно отметить следующие:

установлен новый более мощный двигатель собственной разработки, ранее стоял "Ротакс" мощностью 100 лошадиных сил;

полезная нагрузка увеличилась со 100 килограммов примерно на 50-100%;

увеличилась максимальная скорость с 220 до 300 километров и высота полета с 8000 до 9 500 метров;

добавлены три новых компьютера;

по-прежнему доступна система спутниковой связи, повышающая радиус управления беспилотников со 150 до более чем 1000 километров;

на выбор заказчика доступны сразу три типа оптико-электронных систем: турецкая, канадская и немецкая с производством в Южной Африке;

внедрена система автоматического взлета и посадки.

Стоит заметить и о перечне вооружения этих беспилотников. Bayraktar TB-2T-AI будут способны нести самые дешевые и простые бомбы MAM-C с лазерным наведением, дальностью 8 километров, весом 6,5 кг и стоимостью около 5 тысяч долларов.

Основным вооружением для этих дронов определена бомба MAM-L весом 22 кг и дальностью 15 км: беспилотник может взять сразу четыре таких патрона. Они доступны в двух версиях: одна с лазерным наведением, другая, более продвинутая, с телевизионным инфракрасным наведением. Цена - 10 тысяч долларов за единицу.

Новейшим видом вооружения являются миниатюрные крылатые ракеты "Кеманкеш", с помощью которых можно ликвидировать угрозу в виде любых систем ПВО малой, средней и даже большой дальности. Вес 35 кг, дальность полета 200 км, головка самонаведения - телевизионная.

Оператор может управлять ракетой на дальности до 50 км, и этот показатель хотят увеличить до 100. Новая версия дрона может взять сразу четыре таких боеприпаса, а старая - два.