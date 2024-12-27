Турецкий Baykar приобретет итальянскую оборонную аэрокомпанию Piaggio Aerospace
Турецкий производитель беспилотников Baykar Makina победил в международном тендере на покупку итальянской авиастроительной компании Piaggio Aerospace.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Daily Sabbah.
По данным СМИ, в тендере участвовали еще две иностранные компании, однако сумма продажи не разглашается.
Что известно о Piaggio Aerospace
Эта компания была основана в 1884 году, она известна производством бизнес-джетов P.180 Avanti, которые называли небесными Ferrari. Компания также выпускает авиационные двигатели и играет стратегическую роль в экосистеме оборонной промышленности Италии.
С 2018 года Piaggio находилась под управлением правительства после подачи заявления о защите от банкротства. Известно, что компания состоит из двух субъектов в управлении, Piaggio Aero и Piaggio Aviation. Ранее она принадлежала Mubadala Investment Company из Абу-Даби.
Согласно условиям контракта, Baykar будет поддерживать и расширять производство самолетов и связанную с этим техническую поддержку. Будет обеспечивать обучение и логистическую деятельность, а также техническое обслуживание двигателей и производство их компонентов.
В заявлении Baykar говорится, что этой покупкой компания расширяет свое влияние на европейском авиационном рынке и увеличивает авиастроительные производственные мощности.
Завод Baykar в Украине
В 2022 году премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке соглашения с Турцией, которое позволит начать строительство завода беспилотников Bayraktar на территории Украины. Впоследствии компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
В прошлом году Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Ежегодно на нем планируют производить более 100 единиц дронов.
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