Турецький Baykar придбає італійську оборонну аерокомпанію Piaggio Aerospace
Турецький виробник безпілотників Baykar Makina переміг у міжнародному тендері на купівлю італійської авіабудівної компанії Piaggio Aerospace.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Daily Sabbah.
За даними ЗМІ, у тендері брали участь ще дві іноземні компанії, однак сума продажу не розголошується.
Що відомо про Piaggio Aerospace
Ця компанія була заснована 1884 року, вона відома виробництвом бізнес-джетів P.180 Avanti, які називали небесними Ferrari. Компанія також випускає авіаційні двигуни та відіграє стратегічну роль в екосистемі оборонної промисловості Італії.
З 2018 року Piaggio перебувала під управлінням уряду після подання заяви про захист від банкрутства. Відомо, що компанія складається з двох суб'єктів в управлінні, Piaggio Aero та Piaggio Aviation. Раніше вона належала Mubadala Investment Company з Абу-Дабі.
Згідно з умовами контракту, Baykar буде підтримувати та розширювати виробництво літаків та пов'язану з цим технічну підтримку. Буде забезпечувати навчання та логістичну діяльність, а також технічне обслуговування двигунів та виробництво їх компонентів.
У заяві Baykar йдеться, що цією купівлею компанія розширює свій вплив на європейському авіаційному ринку та збільшує авіабудівні виробничі потужності.
Завод Baykar Україні
У 2022 році прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території України. Згодом компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
Минулого року Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.
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