RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турецкие суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турецкие суда в рамках экспортного "зернового соглашения" смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", - написал президент Турции.

Отметим, что сегодня Украина, Турция, ООН и РФ договорились о продлении "зерновой инициативы" еще на два месяца.

Добавим, что еще в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призывал расширить "зерновое соглашение" на порты Николаев и Ольвия.

Напомним, что Россия угрожала выйти из "зернового соглашения" 18 мая, если не будут устранены препятствия для экспорта зерна и удобрений, в том числе аммиака, из страны-агрессора.

При этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ спекулирует на теме "зерновой инициативы", ведь на самом деле экспорт российского зерна вырос вдвое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
зерновой коридорТурцияРеджеп Тайип Эрдоган