Турецкие суда смогут заходить в порты Николаев и Ольвия, - Эрдоган

"Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия. Мы благодарны им за это", - написал президент Турции.

Отметим, что сегодня Украина, Турция, ООН и РФ договорились о продлении "зерновой инициативы" еще на два месяца.

Добавим, что еще в конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский призывал расширить "зерновое соглашение" на порты Николаев и Ольвия.

Напомним, что Россия угрожала выйти из "зернового соглашения" 18 мая, если не будут устранены препятствия для экспорта зерна и удобрений, в том числе аммиака, из страны-агрессора.

При этом постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что РФ спекулирует на теме "зерновой инициативы", ведь на самом деле экспорт российского зерна вырос вдвое.

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