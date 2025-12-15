Турецкие F-16 сбили беспилотник над Черным морем

Как сообщили в Министерстве обороны Турции, воздушную цель идентифицировали как беспилотник, вышедший из-под контроля. Для предотвращения возможных негативных последствий было принято решение о его уничтожении.

Беспилотник поразили истребители F-16. В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит в безопасной зоне, за пределами населенных пунктов.

