Турецкие F-16 сбили беспилотник над Черным морем

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Турецкие военные в понедельник, 15 декабря, сбили беспилотный летательный аппарат, который приближался к воздушному пространству страны над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции в Twitter.

Как сообщили в Министерстве обороны Турции, воздушную цель идентифицировали как беспилотник, вышедший из-под контроля. Для предотвращения возможных негативных последствий было принято решение о его уничтожении.

Беспилотник поразили истребители F-16. В Минобороны подчеркнули, что дрон был сбит в безопасной зоне, за пределами населенных пунктов.

"Было установлено, что данная воздушная цель является беспилотным летательным аппаратом, который вышел из-под контроля. Во избежание возможных негативных последствий, он был поражен и сбит в безопасной зоне", - говорится в заявлении ведомства.

 

Атаки на танкеры

Стоит напомнить, что 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам "теневого флота" РФ в акватории Черного моря. Речь о танкерах Kairo и Virat.

По словам источников, танкеры были пустыми и направлялись в порт Новороссийск для загрузки. Суда, которые использовались Россией для финансирования войны против Украины, были выведены из эксплуатации.

Уже 2 декабря стало известно, что в Черном море у берегов Турции был атакован российский танкер Midvolga 2.

Позже в Министерство иностранных дел Турции вызвали украинских и российских дипломатов, причина - удары по танкерам "теневого флота" РФ в Черном море.

