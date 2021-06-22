Турецька вакцина від COVID-19 отримала назву. Вона на третьому етапі випробувань

Туреччина приступила до третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу. Вона отримала назву Turkovac.

"Наша нова вакцина (від коронавірусу - ред.) буде називатися Turkovac", - сказав Ердоган, виступаючи по відеоконференції на відкритті програми третьої фази випробувань турецького препарату.

Він також зазначив, що Туреччина використовує вакцини від COVID-19 з різних країн, але проблема з доступом до таких препаратів не повинна призводити до несправедливості.

"Ми проводимо наші національні дослідження вакцин, які плануємо підготувати до використання до кінця року. Я хотів би поділитися гарною новиною про те, що вакцина COVID-19, розроблена в Туреччині, стане вакциною для всього людства, а також для нашої країни", - підкреслив Ердоган.