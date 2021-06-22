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Турецкая вакцина от COVID-19 получила название. Она на третьем этапе испытаний

Автор: Дмитрий Кузнецов

Турция приступила к третьей фазе клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Она получила название Turkovac.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sabah.

"Наша новая вакцина (от коронавируса - ред.) будет называться Turkovac", - сказал Эрдоган, выступая по видеоконференции на открытии программы третьей фазы испытаний турецкого препарата.

Он также отметил, что Турция использует вакцины от COVID-19 из разных стран, но проблема с доступом к таким препаратам не должна приводить к несправедливости.

"Мы проводим наши национальные исследования вакцин, которые планируем подготовить к использованию к концу года. Я хотел бы поделиться хорошей новостью о том, что вакцина COVID-19, разработанная в Турции, станет вакциной для всего человечества, а также для нашей страны", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, 21 июня президент Турции объявил о полной отмене с 1 июля комендантского часа в стране и снятии большей части коронавирусных ограничений.

Отметим, с 15 мая Турция ослабила правила въезда в страну для украинцев. В частности, украинцам разрешат въезжать в Турцию без ПЦР-теста на коронавирус.

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ТурцияВакцинаРеджеп Тайип ЭрдоганКоронавирус