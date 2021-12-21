Турецька ліра зростає після рекордного обвалу: що стало причиною

Турецька ліра набрала обертів і зросла на 15% у вівторок, 21 грудня. Валюта продовжує своє історичне відновлення з рекордних мінімумів після того, як президент Тайіп Ердоган оприлюднив план, який, за його словами, гарантуватиме депозити в місцевій валюті від ринкових коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ліра зміцнилася до 11,0935 по відношенню до долара з закриття на рівні 13,15.

У своєму виступі пізно ввечері в понеділок Ердоган сказав, що ряд кроків полегшить тягар валютного краху останніх декількох тижнів і спонукає турецьких громадян зберігати заощадження в лірах, а не в доларах.

Він не уточнив, як уряд фінансуватиме потенційно дорогу та інфляційну ініціативу.

Перед оголошенням ліра впала більш ніж на 10% до історичного мінімуму 18,4 по відношенню до долара. Пізніше вона повернулася до позначки 12 - це найбільше денне зростання за всю історію спостережень - і до кінця дня піднялася на 25%.

За словами глави Асоціації турецьких банків, після його заяви на ринках було продано близько 1 мільярда доларів. За підрахунками трьох банкірів, в понеділок ввечері в ліру було конвертовано близько 1-1,5 мільярда доларів заощаджень.

Ліра впала до рекордних мінімумів цього року через побоювання з приводу інфляційної спіралі, викликаної прагненням Ердогана до пом'якшення грошово-кредитної політики, втративши близько 40% своєї вартості тільки за останній місяць. На найнижчому рівні вона впала приблизно на 60% в порівнянні з минулим роком.

Швидкий відскік був викликаний обіцянкою гарантій по депозитах, що, за словами Ердогана, відрадить турків від конвертації заощаджень у тверду валюту.

"Ми представляємо нову фінансову альтернативу громадянам, які хочуть знизити свої побоювання, пов'язані зі зростанням обмінних курсів, коли вони оцінюють свої заощадження", - сказав Ердоган після засідання кабінету міністрів, повторивши свій захист політики низьких ставок, яка спочатку викликала обвал ліри.

У той час як уряд назвав відновлення ліри великою перемогою, економісти назвали його економічну програму, засновану на низьких процентних ставках, безрозсудною, і заявили, що інфляція, яка в даний час перевищує 21%, в наступному році досягне 30%.