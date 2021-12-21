Турецкая лира растет после рекордного обвала: что стало причиной

Турецкая лира набрала обороты и выросла на 15% во вторник, 21 декабря. Валюта продолжает свое историческое восстановление с рекордных минимумов после того, как президент Тайип Эрдоган обнародовал план, который, по его словам, будет гарантировать депозиты в местной валюте от рыночных колебаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Лира укрепилась до 11,0935 по отношению к доллару с закрытия на уровне 13,15.

В своем выступлении поздно вечером в понедельник Эрдоган сказал, что ряд шагов облегчит бремя валютного краха последних нескольких недель и побудит турецких граждан хранить сбережения в лирах, а не в долларах.

Он не уточнил, как правительство будет финансировать потенциально дорогостоящую и инфляционную инициативу.

Перед объявлением лира упала более чем на 10% до исторического минимума 18,4 по отношению к доллару. Позже она вернулась к отметке 12 - это самый большой дневной рост за всю историю наблюдений - и к концу дня поднялась на 25%.

По словам главы Ассоциации турецких банков, после его заявления на рынках было продано около 1 миллиарда долларов. По подсчетам трех банкиров, в понедельник вечером в лиру было конвертировано около 1-1,5 миллиарда долларов сбережений.

Лира упала до рекордных минимумов в этом году из-за опасений по поводу инфляционной спирали, вызванной стремлением Эрдогана к смягчению денежно-кредитной политики, потеряв около 40% своей стоимости только за последний месяц. На самом низком уровне она упала примерно на 60% по сравнению с прошлым годом.

Быстрый отскок был вызван обещанием гарантий по депозитам, что, по словам Эрдогана, отговорит турок от конвертации сбережений в твердую валюту.

"Мы представляем новую финансовую альтернативу гражданам, которые хотят снизить свои опасения, связанные с ростом обменных курсов, когда они оценивают свои сбережения", - сказал Эрдоган после заседания кабинета министров, повторив свою защиту политики низких ставок, которая изначально вызвала обвал лиры.

В то время как правительство назвало восстановление лиры крупной победой, экономисты назвали его экономическую программу, основанную на низких процентных ставках, безрассудной, и заявили, что инфляция, которая в настоящее время превышает 21%, в следующем году достигнет 30%.