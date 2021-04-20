Турецька Karsan заявила про постачання автобусів у Харків та підтвердила їх майбутню збірку в місті

Як повідомила компанія, початком довгострокового співробітництва стане поставка перших 150 автобусів моделей Jest і Атак через українського дистриб'ютора MDG.

"Ми вважаємо, що наші 6-метрові моделі автобусів Jest і 8-метрові Atak внесуть оптимальний внесок у постійно мінливі умови трафіку в місті завдяки своїм відмінним характеристикам і паливозберігаючим двигунам. У цьому контексті був підписаний договір про поставку 150 автобусів Jest і Atak з липня по жовтень через нашого українського дистриб'ютора MDG", - заявив генеральний директор компанії Окан Баш.

Разом з тим СЕО турецької автомобілебудівної компанії підтвердив намір налагодити серійне складання автобусів в Харкові.

"Ми будемо розглядати можливість інвестування у виробничі потужності в Україні", - заявив Окан Баш.