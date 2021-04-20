RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Турецька Karsan заявила про постачання автобусів у Харків та підтвердила їх майбутню збірку в місті

Автор: РБК-Україна

Турецька компанія "Карсан" буде сприяти модернізації транспортної інфраструктури Харкова, а також стане ключовим партнером в інвестиційних проектах у сфері розвитку громадського транспорту, в тому числі з локалізації складання своєї техніки в Харкові.

Про це компанія повідомила в офіційному прес-релізі.

Як повідомила компанія, початком довгострокового співробітництва стане поставка перших 150 автобусів моделей Jest і Атак через українського дистриб'ютора MDG.

"Ми вважаємо, що наші 6-метрові моделі автобусів Jest і 8-метрові Atak внесуть оптимальний внесок у постійно мінливі умови трафіку в місті завдяки своїм відмінним характеристикам і паливозберігаючим двигунам. У цьому контексті був підписаний договір про поставку 150 автобусів Jest і Atak з липня по жовтень через нашого українського дистриб'ютора MDG", - заявив генеральний директор компанії Окан Баш.

Разом з тим СЕО турецької автомобілебудівної компанії підтвердив намір налагодити серійне складання автобусів в Харкові.

"Ми будемо розглядати можливість інвестування у виробничі потужності в Україні", - заявив Окан Баш.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Харкові під час Mintrans Forum, присвяченого розвитку муніципальної інфраструктури, місцева міська влада підписала меморандум про співпрацю з турецькою компанією Karsan.

Місто і корпорація домовилися про купівлю автобусів, а в перспективі - про організацію їх збирання в Харкові. Документ підписали генеральний директор турецького Karsan Окан Баш і в.о. харківського міського голови Ігор Терехов.

Присутні на форумі гості і спікери найбільш вірогідною платформою для складання в Україні турецьких автобусів Karsan назвали бізнес-парк високих технологій "Екополіс ХТЗ" українського бізнесмена Олександра Ярославського, де вже готується запуск виробництва харківського трамвая.

Karsan - турецька машинобудівна компанія, яка виробляє мікроавтобуси Peugeot, Fiat Ducato і Peugeot Boxer, різні спецмашини для швидкої допомоги, поліції і таксі, співпрацює з компанією Hyundai у виробництві легких вантажівок, а також з підрозділом відомого бренду Renault Trucks по виробництву магістральних вантажних автомобілів і автопоїздів, випускає автобуси BredaMenarinibus.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЯрославськийХарківавтобус
Читайте також
У Харківській області зайнято майже 70% ліжко-місць для хворих на коронавірус
У Харкові протестують робочі авіаційного заводу
Прогноз погоди