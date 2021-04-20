Турецкая Karsan заявила о поставках автобусов в Харьков и подтвердила их будущую сборку в городе

Как сообщила компания, началом долгосрочного сотрудничества станет поставка первых 150 автобусов моделей Jest и Atak через украинского дистрибьютора MDG.

"Мы считаем, что наши 6-метровые модели автобусов Jest и 8-метровые Atak внесут оптимальный вклад в постоянно изменяющиеся условия траффика в городе благодаря своим отличным характеристикам и топливосберегающим двигателям. В этом контексте был подписан договор о поставке 150 автобусов Jest и Atak с июля по октябрь через нашего украинского дистрибьютора MDG", - заявил генеральный директор компании Окан Баш.

Вместе с тем СЕО турецкой автомобилестроительной компании подтвердил намерение наладить серийную сборку автобусов в Харькове.

"Мы будем рассматривать возможность инвестирования в производственные мощности в Украине", - заявил Окан Баш.