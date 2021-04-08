У Харкові анонсували виробництво автобусів Karsan на "Екополісі ХТЗ"

У Харкові міська влада підписали меморандум про співпрацю з турецькою компанією Karsan. Мова йде про купівлю автобусів її виробництва, а в перспективі - про організацію їх збирання в Харкові.

Документ підписали генеральний директор турецького Karsan Окан Бас та в.о. харківського міського голови Ігор Терехов.

"Це саме наше виробництво. Не прототип, не макет, а реальний автобус, який функціонує і їздить. Пан Терехов мав можливість на ньому проїхатися, коли був у нас [в Туреччині]. Після цього візиту ми прийняли рішення, що підпишемо меморандум про співпрацю з містом Харків, про можливе іншому співпрацю в майбутньому. Сьогодні ми розглядаємо домовленість про купівлю 100 одиниць для Харкова, і сподіваємося, що ця співпраця буде успішною. І підемо далі - ми говоримо про локалізацію [організацію виробництва в Харкові] - це наші наміри, зараз обговорюємо конкретику", - розповів генеральний директор Karsan Окан Бас.

Своєю чергою Ігор Терехов заявив, що головна мета - відкрити в Харкові спільне україно-турецьке виробництво пасажирського транспорту.

"Це і нові технології, і додаткові робочі місця і розвиток економіки міста в цілому. Щиро вірю, що, не дивлячись на всі труднощі, нам вдасться здійснити задумане", - додав Терехов.

Він також натякнув, де саме буде локалізовано виробництво турецьких автобусів.

"Я дуже зацікавлений в тому, щоб такі потужні виробництва розвивалися у нас в Харкові. Ми знаємо вже про харківські трамваї, які будемо виробляти на майданчику "Екополіс ХТЗ", ось ще й автобуси запустимо. Уявляєте, наскільки нижче буде ціна такого автобуса? Адже нам не потрібно буде платити ввізні мита - це вигідно", - сказав Терехов.