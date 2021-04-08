У Харкові на форумі розповіли про плани розвитку муніципальної інфраструктури
Незабаром Харків почне модернізацію всіх сфер життя міста. Муніципальна інфраструктура Харкова має відповідати європейським вимогам.
Подробиці програми розповіли під час Mintrans Forum, що проходить у четвер, 8 квітня, в Харкові.
"Харків поставив за мету перейти на європейський вигляд і зробити модернізацію у всіх сферах життя", - заявив в. о. мера Харкова Ігор Терехов.
Варто відзначити, що форум проходить за участю місцевої і центральної влади, бізнесменів та експертів.
Зокрема, серед учасників - власник і президент DCH Олександр Ярославський, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, заступник міністра фінансів України Олександр Кава і глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.
У роботі форуму також візьмуть участь мери Черкас, Чернігова, Луцька, Маріуполя, Краматорська керівники Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку, дипломати.
У програму включена дискусійна панель мерів під егідою Асоціації міст України, також заплановано до підписання ряд відповідних тематиці заходу документів.
Крім того, міська влада Харкова підпише меморандум про співпрацю з турецькою компанією Karsan, в рамках якого для потреб громадського транспорту Харкова планується закупити сучасні автобуси.
Серед тем Mintrans Forum - перспективи розвитку муніципальної інфраструктури України, міжнародні програми та інші джерела фінансування відповідних проектів, діджиталізація міських систем керування, енергоефективність та ін. Гості представляють такі сфери бізнесу, як транспорт і логістика, банки, інвестфонди, промислові компанії, IT, девелопмент і будівництво, сервісні напрямки.
Крім того, сьогодні відбудеться перша національна панель індустріальних парків України. Крім представників "Екополіз ХТЗ" будуть також представники iPark і Bila Tserkva, які разом з владою та інвесторами обговорять можливості цього формату бізнес-систем в Україні.
Нагадаємо, "Екополіс ХТЗ" - бізнес-парк нового покоління, який розвиває DCH Олександра Ярославського. В його складі, зокрема, передбачено індустріальний парк, ядром якого став Харківський тракторний завод.
"Екополіс ХТЗ" планує до 2033 року залучити близько $1 млрд і стати центром національного проекту "Українська Кремнієва долина", реалізацією якого за дорученням Володимира Зеленського займаються в Харкові Ярославський і місцева влада.