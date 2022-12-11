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Турецкая армия в рамках операции в Сирии и Ираке нейтрализовала 364 боевиков, - Минобороны

Фото: турецкий военный (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Владимир Костырин

Турецкая армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч"), начатой 19 ноября на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевиков, а также уничтожила укрытия, склады с оружием и штабы.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Выступая на парламентских обсуждениях бюджета оборонного ведомства на 2023 год он подчеркнул, что единственной мишенью для турецкой армии являются террористы, и Анкара не ставит различий между преступными организациями.

"Для Турции нет абсолютно никакой разницы между террористической организацией PKK и ее преступным ответвлением YPG в Сирии. PKK и YPG/PYD - стороны одной медали... Будем бороться с терроризмом, независимо от названия преступных организаций или того, кто за ними стоит", - заверил министр.

Акар рассказал, что турецкие военные продолжают комплексные и эффективные наземные и воздушные операции, включая Pençe Kılıç против PKK на севере Ирака и Сирии.

По его словам, в рамках этой операции точными ударами уничтожено большое число укрытий, тоннелей, складов с оружием, штабов террористов, нейтрализованы 364 боевика, включая главарей организации.

Глава Минобороны Турции добавил, что благодаря другой операции под кодовым названием Pençe-Kilit, с 17 апреля 2022 года от террористов зачищены несколько приграничных районов Ирака.

Также Акар подчеркнул что благодаря эффективной борьбе с террористами PKK/PYD/YPG и ИГИЛ турецкая армия "предотвратила создание террористического коридора у южных границ Турции, и тем самым не допустила новую волну миграции и гуманитарный кризис".

Напомним, министерство национальной обороны Турции объявило о проведении воздушной операции на севере Сирии и севере Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG.

Операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.

Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.

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