Турцию накрыло самое сильное похолодание с 2014 года: цены на продукты взрастут

В апреле Турция пережила одно из самых сильных похолоданий в сельском хозяйстве за последние 5 лет. Резкие перепады температур нанесли ущерб посевам по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Мы пережили одни из самых сильных заморозков с 2014 года", - написал министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в соцсети Х.

За последние три дня в некоторых регионах страны температура опустилась ниже -15 градусов. Юмаклы отметил период с 10 по 12 как худший худший.

В результате ушерб, в том числе заморозки, снег и град, может нарушить цепочки поставок продовольствие, привести к росту цен в ближайшие месяцы, а также удержать инфляцию в Турции на высоком уровне. Цены на продукты питания остаются ключевым фактором общей инфляции.

На данный момент правительственные группы проводят полевые оценки после похолодания. В то время, пострадавшим фермерам предписано сообщать об убытках в местные сельскохозяйственные управления и страховые компании.

Министр сельского хозяйства добавил, что Турция продолжит оказывать поддержку производителям для обеспечения непрерывности производства и ограничения ущерба, но полный масштаб ущерба все еще оценивается.