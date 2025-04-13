Туреччину накрило найсильніше похолодання з 2014 року: зростуть ціни на продукти

У квітні Туреччина пережила одне з найсильніших похолодань у сільському господарстві за останні 5 років. Різкі перепади температур завдали шкоди посівам по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми пережили одні з найсильніших заморозків із 2014 року", - написав міністр сільського господарства Туреччини Ібрагім Юмакли в соцмережі Х.

За останні три дні в деяких регіонах країни температура опустилася нижче -15 градусів. Юмакли відзначив період з 10 по 12 як найгірший найгірший.

У результаті збитки, зокрема заморозки, сніг і град, можуть порушити ланцюжки поставок продовольства, призвести до зростання цін у найближчі місяці, а також утримати інфляцію в Туреччині на високому рівні. Ціни на продукти харчування залишаються ключовим фактором загальної інфляції.

Наразі урядові групи проводять польові оцінки після похолодання. Водночас постраждалим фермерам наказано повідомляти про збитки в місцеві сільськогосподарські управління та страхові компанії.

Міністр сільського господарства додав, що Туреччина й надалі надаватиме підтримку виробникам для забезпечення безперервності виробництва та обмеження збитків, але повний масштаб збитків все ще оцінюється.