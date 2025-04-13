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Туреччину накрило найсильніше похолодання з 2014 року: зростуть ціни на продукти

Неділя 13 квітня 2025 01:21
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Туреччину накрило найсильніше похолодання з 2014 року: зростуть ціни на продукти Фото: останні три дні в Туреччині сягнули -15 градусів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У квітні Туреччина пережила одне з найсильніших похолодань у сільському господарстві за останні 5 років. Різкі перепади температур завдали шкоди посівам по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми пережили одні з найсильніших заморозків із 2014 року", - написав міністр сільського господарства Туреччини Ібрагім Юмакли в соцмережі Х.

За останні три дні в деяких регіонах країни температура опустилася нижче -15 градусів. Юмакли відзначив період з 10 по 12 як найгірший найгірший.

У результаті збитки, зокрема заморозки, сніг і град, можуть порушити ланцюжки поставок продовольства, призвести до зростання цін у найближчі місяці, а також утримати інфляцію в Туреччині на високому рівні. Ціни на продукти харчування залишаються ключовим фактором загальної інфляції.

Наразі урядові групи проводять польові оцінки після похолодання. Водночас постраждалим фермерам наказано повідомляти про збитки в місцеві сільськогосподарські управління та страхові компанії.

Міністр сільського господарства додав, що Туреччина й надалі надаватиме підтримку виробникам для забезпечення безперервності виробництва та обмеження збитків, але повний масштаб збитків все ще оцінюється.

Нагадаємо, в лютому цього року снігопад накрив столицю Туреччини Стамбул. Унаслідок опадів і холодної погоди життя місцевих жителів, а також гостей однойменної провінції на північному заході країни - було буквально припинено.

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