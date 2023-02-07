Количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тысячи человек
В результате землетрясений, которые произошли в Турции и Сирии 6 февраля, погибли более 4 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что землетрясения привели к гибели 4,3 тысячи человек в Турции и Сирии. По данным Анкары, происшествие забрало жизни 2921 человека, 15 834 получили ранения разной степени тяжести.
В Сирии в результате землетрясения погибло по меньшей мене 1,4 тысячи человек, более 3 тысяч травмированы.
Напомним, вчера утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары. Также за прошлые сутки серия землетрясений была зафиксирована на разных континентах: в США, в Океании и пр.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения. По данным спасателей, число погибших в Турции возросло до 2316 человек.
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