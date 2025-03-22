В Турции задержали более 300 человек на протестах против ареста соперника Эрдогана

Акции в поддержку Иммаглоу прошли в более чем 10 городах Турции, в частности в Стамбуле и Анкаре. Министерство внутренних дел Турции заявило, что задержание было, чтобы "предотвратить нарушения общественного порядка".

Также в заявлении предостерегли, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".