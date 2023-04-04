Сначала действовала в России. В Украине разоблачили финансовую пирамиду на миллионы долларов

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

Как работала "пирамида"?

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

Причастны граждане России

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:

компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;

сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).