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Уже не так категорична. Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в НАТО

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Анкара, Четверг 09 марта 2023 18:52
Уже не так категорична. Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в НАТО Фото: Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции (flickr by World Economic Forum)
Автор: Иван Носальский

Турция ожидает от Финляндии и Швеции полного выполнения меморандума для членства в НАТО. Скандинавские страны добились определенного прогресса.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, некоторые шаги, которые сделали Швеция и Финляндия для выполнения меморандума, являются удовлетворительными, но весь процесс еще не завершен.

При этом Калын добавил, что Стокгольм пообещал более эффективно работать с законом, который является одним из условий одобрения Турцией членства Швеции в НАТО.

"Мы будем продолжать внимательно следить за шагами, связанными с борьбой с терроризмом. Мы выразили нашу решимость. Наши соответствующие подразделения обменялись подробной информацией со своими коллегами. Мы четко заявили. Мы выступаем за полное выполнение соглашения. Мы поддерживаем решение НАТО о расширении", - отметил представитель президента Турции.

Напомним, после того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скандинавской стране не стоит рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО.

При этом в турецком МИД заверяли, что они могут рассмотреть заявку Финляндии на членство в Альянсе отдельно от шведской.

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