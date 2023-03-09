Уже не так категорична. Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в НАТО

Турция ожидает от Финляндии и Швеции полного выполнения меморандума для членства в НАТО. Скандинавские страны добились определенного прогресса.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet , об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, некоторые шаги, которые сделали Швеция и Финляндия для выполнения меморандума, являются удовлетворительными, но весь процесс еще не завершен.

При этом Калын добавил, что Стокгольм пообещал более эффективно работать с законом, который является одним из условий одобрения Турцией членства Швеции в НАТО.

"Мы будем продолжать внимательно следить за шагами, связанными с борьбой с терроризмом. Мы выразили нашу решимость. Наши соответствующие подразделения обменялись подробной информацией со своими коллегами. Мы четко заявили. Мы выступаем за полное выполнение соглашения. Мы поддерживаем решение НАТО о расширении", - отметил представитель президента Турции.