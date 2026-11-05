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В Турции испытали Bayraktar TB2 в качестве носителя 16 FPV-дронов (видео)

10:49 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
В Турции испытали Bayraktar TB2 в качестве носителя 16 FPV-дронов (видео) Фото: Bayraktar TB2 (скриншот с видео)
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Турецкая компания Baykar испытала ударный дрон Bayraktar TB2 в роли носителя 16 FPV-камикадзе Skydagger, два из которых во время теста поразили цели. Помимо запуска, TB2 служил ретранслятором связи для управления малыми дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baykar и сообщение компании в Instagram.

Турецкая компания Baykar 4 ноября обнародовала видео испытания, во время которого Bayraktar TB2 вылетел с 16 FPV-камикадзе Skydagger. Технический директор Baykar Сельчук Байрактар опубликовал кадры с подписью "16 x FPV Drone Drop Test".

По данным компании, TB2 взлетел из Центра лётной подготовки и испытаний в Кешане на северо-западе Турции. На испытательной площадке от него отделили два FPV-дрона. После отделения TB2 служил воздушным ретранслятором: через него наземные операторы управляли дронами, которые поразили определённые цели.

Baykar сообщает, что средняя дальность FPV-дронов на поле боя составляет около 15 км. Интеграция с TB2, по словам компании, позволяет поражать цели на значительно больших расстояниях. В Baykar не уточнили, когда именно проходили испытания и что произошло с остальными 14 дронами.

Контейнер для запуска, DAGGER POD, разработала компания Skydagger. Он рассчитан на 16 FPV-дронов и имеет модульную конструкцию, которую можно адаптировать к разным платформам.

На сайте Baykar TB2 описан как платформа класса MALE (средней высоты и большой продолжительности полёта) с размахом крыла 12 м и полезной нагрузкой до 150 кг. Максимальная взлётная масса составляет 700 кг, продолжительность полёта - более 18 часов. Компания утверждает, что заключила экспортные соглашения по TB2 с 36 странами.

В сентябре президент Владимир Зеленский сообщил, что две украинские компании провели боевые испытания перехватчиков реактивных "Шахедов". По его словам, во время тестов был уничтожен вражеский дрон, а над такими средствами работают 67 компаний.

Ранее, 4 сентября, армия США завершила испытания беспилотных привязных систем на легких пехотных машинах Infantry Squad Vehicle-Utility. Их проводили с 27 июля по 7 августа.

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