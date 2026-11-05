У Туреччині випробували Bayraktar TB2 як носій 16 FPV-дронів (відео)

Турецька компанія Baykar випробувала ударний дрон Bayraktar TB2 у ролі носія 16 FPV-камікадзе Skydagger, два з яких під час тесту уразили цілі. Крім запуску, TB2 слугував ретранслятором зв'язку для керування малими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baykar та допис компанії в Instagram.

Турецька компанія Baykar 4 листопада оприлюднила відео випробування, під час якого Bayraktar TB2 вилетів з 16 FPV-камікадзе Skydagger. Компанія опублікувала кадри з підписом "16 x FPV Drone Drop Test".

За даними компанії, TB2 злетів із Центру льотної підготовки та випробувань у Кешані на північному заході Туреччини. На випробувальному майданчику від нього відокремили два FPV-дрони. Після відокремлення TB2 слугував повітряним ретранслятором: через нього наземні оператори керували дронами, які уразили визначені цілі.

Baykar повідомляє, що середня дальність FPV-дронів на полі бою становить близько 15 км. Інтеграція з TB2, за словами компанії, дає змогу вражати цілі на значно більших відстанях. У Baykar не уточнили, коли саме проходили випробування і що сталося з рештою 14 дронів.

Контейнер для запуску, DAGGER POD, розробила компанія Skydagger. Він розрахований на 16 FPV-дронів і має модульну конструкцію, яку можна адаптувати до різних платформ.

На сайті Baykar TB2 описано як платформу класу MALE (середньої висоти та великої тривалості польоту) з розмахом крил 12 м і корисним навантаженням до 150 кг. Максимальна злітна маса становить 700 кг, тривалість польоту - понад 18 годин. Компанія стверджує, що уклала експортні угоди щодо TB2 з 36 країнами.