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В Турции отказались обучать российских пилотов

Фото: в Турции отказались обучать российских пилотов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines больше не будет обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Причиной тому стали европейские санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Учебный центр Turkish Airlines отправил российским авиакомпаниям уведомление, в котором говорится, что центр вынужден прекратить работу с компаниями из РФ в связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD.

Эксперты считают, что турецкий учебный центр не будет единственной организацией, отказавшей пилотам российских авиакомпаний в подготовке.

Также, по словам экспертов, отказ турецких партнеров от сотрудничества - серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ. По их мнению, без обучения на тренажерах резко снизится безопасность полетов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа - таких как Boeing B777 и Airbus A350.

Напомним, ранее сообщалось, что российские авиакомпании разбирают самолеты на запасные части, которые они больше не могут покупать за рубежом из-за санкций Запада.

Как известно, США запретили экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний - "Аэрофлоту", Azur Air и Utair.

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