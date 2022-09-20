У Туреччині відмовилися навчати російських пілотів

Навчальний центр Turkish Airlines відправив російським авіакомпаніям повідомлення, в якому йдеться про те, що центр змушений припинити роботу з компаніями з РФ у зв'язку з посиленням санкцій Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), що сертифікував усі тренажери FSTD.

Експерти вважають, що турецький навальний центр не буде єдиною організацією, яка відмовила пілотам російських авіакомпаній у підготовці.

Також, за словами експертів, відмова турецьких партнерів від співпраці – серйозний удар по системі підготовки та підтримання кваліфікації пілотів у РФ. На їхню думку, без навчання на тренажерах різко знизиться безпека польотів у Росії, особливо на лайнерах далекомагістрального типу – таких як Boeing B777 та Airbus A350.